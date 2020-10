Spravodlivosť podľa Hviezdoslava

Nasledujúci úryvok je z básne Spravodlivosť, od P.O. Hviezdoslava. Bohužiaľ, neviem sa dopátrať, z ktorej zbierky tento text pochádza. Hádam mi bude odpustené. Je to báseň o krivde a nespravodlivosti, ale vnímam ju ako pozitívnu..

„Spravodlivosť.

Spravodlivosť každému na svete.

Ako maličkému, tak aj obrovi.

Ako chudobnému, tak boháčovi.

Ako to slnce hľa robí,

tie isté lúče rozosielajúc,

na zlé, i na dobré.

Spravodlivosť.

Veď ktože krivdu rád vidí?

Kto si žiada byť ukrivdeným?

Kto za krivdu pekne ďakuje?

So spokojnosťou sebou ju odnesie?

Sebou ju vláči, jak najdrahší poklad,

ktorý v pozemskom nebi vykvitol,

a nezanevrie,

nejde hneď k súdu,

k sudcom, tým Bohom pozemským.

A nežiada svoje právo si,

ktoré porážku ujmu utrpelo,

Z rúk krivditeľa celé naspäť?

No, kto za krivdu pekne ďakuje?

Oi, nikto.

A kto nech zvieme, krivdu rád činí?

Kto rád zrie bledé líca a povie si,

Tie líca ja som okrádal,

rumeň som im vzal,

a viac ho nevrátim.

Kto rád odorie z role suseda,

Bo dve, tri brázdy nie sú mnoho

čím by roľa jeho ubudla.

Lež dve, tri brázdy mnoho sú

čím by roľa naša snáď pribudla?

Kto rád zarmúti?

Šľahá? Mučieva?

Kto sa za dobré,

zlým všerád odslúži?

Kto sa raduje vidiac druhých skazu?

Mnohí, zaiste.“

/P. O. Hviezdoslav, Spravodlivosť./

K tomuto krásnemu, veľmi pravdivému a nadčasovému textu som sa dostala, keď som mala 14 rokov, a navrhla mi ho ako prednes na dramatickej výchove moja učiteľka (čau teta Mira!). Takže niekde u rodičov ho mám zrejme vytlačený, zapatrošený na papieri, a toto je len časť, ktorú si ešte pamätám.(Dúfam, že správne.)

Spočiatku som asi veľmi nechápala jeho hĺbku, ale nakoľko so mnou plieskala puberta, a bola som vo svojej punkovej ére, jeho rázna, nástojčivá až rebelská atmosféra, mi veľmi imponovala.

S tetou Mirou sme báseň po kúskoch analyzovali, a postupne som sa naučila ako vyzdvihnúť, alebo aspoň zdôrazniť jej hlavné odkazy. Nebolo to ľahké, nešla som s ňou na Hviezdoslavov Kubín, ani žiadnu inú súťaž. Predniesla som ju len na Večeri prednesov, na našej základnej umeleckej škole, v príjemnej komornej atmosfére, a nakoľko som trémista a hanblivý introvert, bola to pre mňa v tom veku poriadna výzva. Doteraz si pamätám, ako som pozorovala vo svetle reflektora slinky čo mi odlietali od úst a odrážali sa vo svetle. Rozmýšľala som či to spozorovali aj diváci.

Ostala mi vrytá v hlave. Keď som bola o čosi staršia, vždy som ju raz za čas vytiahla niekde vonku, keď ma chytila kreatívna chvíľka (áno, vínko k tomu dopomohlo). Vždy som si ju tak vnútorne aplikovala na niečo, čo som práve prežívala, a veru teda v tom období toho bolo požehnane.

Ľudia sa často cítia ukrivdene. Niekedy právom, niekedy ani nie, ale téma spravodlivosti nás sprevádza celý život. Báseň, nám v podstate konštatuje, že svet je nespravodlivý. A hotovo. Tak to proste vždy bolo aj bude. Ale v ľudskej podstate, je neustále sa spravodlivosti dožadovať. A je to správne, aj keď často márne.

Ale samotné zamýšľanie nad ľudskými krivdami, nás má zároveň aj popohnať k určitej sebareflexii, uvedomeniu si vlastných chýb. Netreba sa vždy biť do pŕs, lamentovať kto je lepší, prečo niekomu všetko vychádza a mne nie. A nakoniec sa cítiť kvôli tomu ukrivdene. Sama mám tendenciu byť niekedy pokrytec a poukazovať na chyby druhých, napriek tomu, že robím to isté. Máme to v sebe hlboko zakorenené, všetci o tom vieme, ale ide o to, že občas si to pripomenúť je proste fajn. Koniec koncov, aj Hviezdoslav si to zrejme myslel.